Erdoğan'ın 'mektup arkadaşına' yasa dışı bahis gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çocukken mektup göndermesi ile tanınan HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş.'nin sahibi Burak Soylu dahil 3 kişi gözaltına alındı.

Sabah’ın haberine göre, MASAK’ın hazırladığı raporda, yasa dışı bahis yoluyla 3 şüphelinin haksız kazanç elde ettiği iddia edildi.

Şüphelilerin, yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesapları üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para transferleri yaptıkları ve üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekerek sisteme dahil ettikleri önü sürüldü.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1,6 milyon TL ile 13 bin dolar (yaklaşık 563 bin TL) ele geçirildi. 3 şüpheliye ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL'ye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde:

Cihan Şanlı (Eski Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi), Burak Soylu (HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi) ve Yavuz Başsav.

ERDOĞAN'IN "MEKTUP ARKADAŞI"

Gözaltına alınan Burak Soylu’nun ismi, 2019’da “Cumhurbaşkanı Erdoğan mektup arkadaşı ile görüştü” başlıklı haberlerle gündeme gelmişti.

Haberlerde, Erdoğan’ın cezaevindeyken mektuplaştığı Burak Soylu ile yıllar sonra buluştuğu ve Soylu’nun kendisine gönderilen mektubu Cumhurbaşkanı’na hediye ettiği aktarılmıştı.

Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nde Burak Soylu'ya yolladığı mektupta, şu satırları yazmıştı: "Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…"

MİLYARLIK TOKİ İHALELERİ SOYLU'NUN ŞİRKETİNE

BirGün’de İsmail Arı imzasıyla 27 Ekim 2025’te yayınlanan "Erdoğan’ın mektup arkadaşına Kanal İstanbul piyangosu" başlıklı haberde, Burak Soylu’nun TOKİ’den aldığı ihaleler aktarılmıştı.

TOKİ’nin “İstanbul Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna mevkii bin 26 adet konut ve 12 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi” adı altında düzenlediği ihaleyi, Burak Soylu’nun sahibi olduğu Har Proje Yapı Anonim Şirketi almıştı. İhaleyi 1 milyar 882 milyon TL’ye alan şirket ile TOKİ arasında 23 Ekim 2025’te sözleşme imzalandığı açıklanmıştı.

Gözaltındaki Soylu’nun şirketi, 20 Şubat 2025’te de TOKİ’den “Tunceli İli Pülümür İlçesi 281 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlıklı ihaleyi 697 milyon 845 bin TL bedelle almıştı.