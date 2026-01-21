Erdoğan'ın mektup arkadaşıydı: Burak Soylu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çocukken mektup göndermesi ile tanınan HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş.'nin sahibi Burak Soylu hakkında tutuklama talep edildi.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kanal23 televizyonunun eski sahibi Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklanmaları talebiyle, Yavuz Basav ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık açıklamasında banka hesap hareketlerinde şüpheli işlem tespit edildiğini belirtti.

Hakimliğe sevkin ardından Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklandı, Yavuz Basav ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MALVARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Şüphelilerin MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülmüş, yönetim kurulunda bulundukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri, bu işlemleri belirli bir organizasyon ve hiyerarşik bir yapı ile paranın iz sürümünü zorlaştırarak üçüncü kişilerin hesabından nakit çekmek suretiyle sisteme dahil ettikleri ve suçtan kaynaklanan malvarlıklarını akladıkları ileri sürülmüştü. 18 Ocak 2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, 1 milyon 600 bin lira, 13 bin dolar ve banka hesaplarındaki 3 milyar liraya el konmuştu.

ERDOĞAN'IN MEKTUP ARKADAŞI

Burak Soylu’nun ismi, 2019’da “Cumhurbaşkanı Erdoğan mektup arkadaşı ile görüştü” başlıklı haberlerle gündeme gelmişti.

Haberlerde, Erdoğan’ın cezaevindeyken mektuplaştığı Burak Soylu ile yıllar sonra buluştuğu ve Soylu’nun kendisine gönderilen mektubu Cumhurbaşkanı’na hediye ettiği aktarılmıştı.

Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nde Burak Soylu'ya yolladığı mektupta, şu satırları yazmıştı: "Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…"