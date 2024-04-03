Erdoğan'ın mitingine gittiler, AKP'ye oy vermediler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim öncesi bazı illerde yaptığı mitingde 'emniyet kaynaklarından aldığı' bilgileri paylaşarak alandaki kişi sayısını duyurmuştu. Ancak bazı illerde AKP'li adaylara verilen oy sayısının, Erdoğan'ın mitingine katıldığı açıklanan kişi sayısından düşük olduğu ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim öncesi il il gezerek partisine oy isterken bazı bölgelerde mitinge katıldığını söylediği kişi sayısından daha az oy aldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı’nın 10 Şubat’ta Zonguldak yaptığı mitingine de 30 bin kişinin katıldığı ekibi tarafından açıklandı. Ancak yerel seçimde AKP’li Aday Selim Alan 20 bin 869 oy aldı.

"İŞTE SİVAS BU" DEMİŞTİ, 23 BİN AZ OY ALDI

Erdoğan, 5 Mart’taki Sivas mitingini 75 bin kişinin izlediğini belirterek “İşte Sivas bu” dedi. Ancak seçimde AKP'nin adayı Hilmi Bilgin 52 bin 669 oy alabildi.

40 BİN DEDİ, 16 BİN KİŞİ OY VERDİ

14 Mart’taki Ağrı mitinginde ise Erdoğan, alandakilerin sayısının 40 bin kişi olduğunu açıkladı. Ama AKP adayı Salih Aydın’a oy verenlerin sayısı 16 bin 747'de kaldı.

Erdoğan, 25 Mart’taki Tokat mitinginde ise “Resmi rakam, alanda 45 bin kişi var” dedi. Tokat’ta AKP'li aday Eyüp Eroğlu 25 bin 732 oy alabildi.

'BÜYÜK İHTİŞAM' DEDİĞİ YOZGAT KAYBETTİ



Erdoğan, 26 Mart Yozgat mitingini ise 50 bin kişinin izlediğini açıklayarak “Büyük ihtişam” dedi. Ancak AKP’nin adayı Celal Köse Yozgat’ta 12 bin 651 oy alarak üçüncü olabildi. 14 bin 49 oy alan MHP’li Ömer Açıkel 2. sırada yer aldı. Cumhur İttifakı’nın ildeki toplam oy sayısı bile 50 bine yaklaşamadı.