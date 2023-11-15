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Erdoğan'ın 'mutfak' göndermesine Kılılçdaroğlu'ndan yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sabık genel başkanları galiba bir ofis açmış galiba, orada mutfağı unutmamıştır umarım" sözlerine CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün" yanıtını verdi.

Siyaset
  • 15.11.2023 16:02
  • Giriş: 15.11.2023 16:02
  • Güncelleme: 15.11.2023 16:12
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın 'mutfak' göndermesine Kılılçdaroğlu'ndan yanıt

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı 'mutfak' göndermesine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün" dedi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 

"Erdoğan bugün bana aklınca bir mutfak göndermesi yapmış. Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam. Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. “Ben onu beceremem” diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki mutfağını dert edin." 

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında  "Sabık genel başkanları galiba bir ofis açmış galiba, orada mutfağı unutmamıştır umarım. Daha beş altı ay öncesine kadar yere göğe sığdıramayan yine bunlardan başkası değildi. Daha düne kadar Türkiye'yi yönetmeye layık gördükleri Cumhurbaşkanı adaylarını bugün günah keçisi ilan etmeleri bizi ilgilendirmez" ifadelerini kullanmıştı.

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