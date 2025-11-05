Erdoğan'ın ortağından Asgari Ücret Komisyonu'na öneri

14 Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı altında giren DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesini önerdi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefatının 19'uncu yılında eski Başbakan Bülent Ecevit'i andı.

Ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Aksakal, DSP'nin ekonomi politikasının temelini oluşturan karma ekonomi sistemine dönülmesini istedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına işaret eden Aksakal, şunları kaydetti:

"İşçi temsilcisi sendikaların bu sebeple, yani Kurul'un yapısının değiştirilmesi yönündeki talepleri sebebiyle toplantıya katılmayacaklarını açıklamaları dikkate alınmalıdır. Zaten katılan konfederasyonların bünyesinde ve bağlı iş kollarının iş yerlerinde sendikalı olup da asgari ücretle çalışan işçi yoktur. Öncelikle bu eksiklik giderilmelidir. Hükümetin de zaman geçirmeden vaziyet almasını sağlamak amacıyla önerimiz şudur; serbest meslek erbabı, küçük sanayi esnafı, tüccar ya da KOBİ'de en az 15 yıldır ve halen asgari ücretle sigortalı olarak çalışmakta olan işçilerden 5 üye de yer almalı, ayrıca hükümet temsilci sayısı 2'ye düşürülmelidir."