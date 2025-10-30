Erdoğan'ın posterini indiren öğrenci hakkında 'okuldan uzaklaştırıldı' iddiası

Antalya’da öğrenciler, okullara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterlerinin asılması talimatını alkışlarla protesto etti. Bir öğrenci, sınıfın penceresinden posteri içeri çekti. İddiaya göre, posteri indiren öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türk Bayrağı’nın yanına AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posterinin asılması yönündeki talimatını, Antalya Bileydi Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törende öğrenciler, alkışlarla protesto etti.

Tören sırasında okul bahçesinde bulunan öğrenciler tepkilerini sürdürürken, sınıflardan birinin penceresinden Erdoğan’ın posteri bir öğrenci tarafından içeri çekildi. Poster, öğrencinin katlamasıyla üzerindeki resim görünmez hale getirildi.

CEZA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Sözcü'de yer alan habere göre, görüntülerde posteri toplayan öğrencinin okul yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği ve uzaklaştırma cezası aldığı öne sürüldü.

Okul müdürü Gökmen Güler’in, öğrencinin davranışını “saygısızlık” olarak nitelendirerek cezai işlem uygulanmasını talep ettiği iddia edildi.

AKP Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu bilinçsiz eylem, devletimize ve milletimize karşı yapılmış bir eylemdir” ifadelerini kullandı.