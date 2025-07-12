Erdoğan'ın referans verdiği ABD Büyükelçisi neler demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nin silah bırakma sürecini başlatmasının ardından önümüzdeki süreç ve bölgesel konulara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın sözlerine vurgu yaptı.

Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi de olduğuna dikkati çekerek, "Onlar da Suriye'de görüşmeler, toplantılar yaptılar ve oradan verilen mesajlar da gerçekten çok çok olumluydu, bizler için de sevindiriciydi" dedi.

Erdoğan, böyle bir iklimin süratle oluşması için yeni Suriye hükümeti ile ve uluslararası ortaklarıyla çalışmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Büyükelçisi biliyorsunuz aynı zamanda Suriye sorumlusu. Onlar da Suriye’de görüşmeleri, toplantıları yaptılar. Oradan verilen mesajlar da gerçekten çok çok olumluydu. Orada da terör defterinin kapanacağına, kardeşliğin kazanacağına, birlik, beraberlik ve bütünlüğün kazanacağına yürekten inanıyorum."

Suriye Cumhurbaşkanı Colani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack / AA

BARRACK NE DEMİŞTİ?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, dün (11 Temmuz) "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme" şeklinde kamuoyuna yansıyan ifadeleri dikkat çekmişti.

Barrack, ABD Kongresi'nin Suriye'deki "SDG"ye karşı sempati duyduğuna işaret etmiş ABD'nin IŞİD'le mücadele etmek için YPG'yle ittifak kurduğunu belirterek, "Bu nedenle duygular çok yoğun çünkü onlar ortaklarımızdı. Ancak asıl soru şu, onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz" diye konuşmuştu.

Barrack, kamuoyuna yansıyan bu ifadelerini ("SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir") daha sonra "SDG'nin PKK'nın bir türevi olduğunu hiç söylemedim. YPG, PKK'nın çeşitli türevlerinden ortaya çıktı. SDG ise YPG'nin çeşitli türevlerinden ortaya çıktı" şeklinde düzeltti.

"TÜRKİYE İÇİN EN İYİ SİSTEM OSMANLI MİLLET SİSTEMİDİR" Tom Barrack, 3 Temmuz'daki İzmir ziyaretinde de "Osmanlı’nın millet sistemi"nin Türkiye için en uygun model olduğunu savunmuştu. Tom Barrack, 3 Temmuz'daki İzmir ziyaretinde de "Osmanlı’nın millet sistemi"nin Türkiye için en uygun model olduğunu savunmuştu. Barrack, şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye için en iyi sistem Osmanlı millet sistemidir. Benim için İzmir, Yahudilerin, Müslümanların, Hıristiyanların bir arada yaşadığı, bu toplulukların harmanlandığı bir örnek. Bu tüm dünyada ve Orta Doğu’da olması gereken bir durumdur. Bence Türkiye, tüm bunların merkez noktası olabilir, Suriye’de gördüğünüz üzere. Suriye’de olanların büyük bir kısmı, Türkiye ve liderliği sayesinde gerçekleşiyor."

ERDOĞAN: TÜRK, KÜRT, ARAP EĞER BERABERSE TÜRK VARDIR, KÜRT VARDIR, ARAP VARDIR

Öte yandan Erdoğan, bugünkü konuşmasındaki "Türk, Kürt, Arap eğer bir aradaysa, birse, beraberse işte o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde, uzaklaştıklarında ise mağlubiyet, hezimet, hüzün vardır" sözleri de dikkat çekti.

Türklerin, 751 yılında Talas Savaşı'nda kitleler halinde İslam'la tanıştığını anlatan Erdoğan, "O günden itibaren Türk deyince Müslüman, Müslüman deyince de en çok Türk akla gelir. Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den sonra Semerkant, Buhara, Rey, Merv, İsfahan, Tebriz, Herat, Diyarbakır, Konya, Bursa, İstanbul, Ankara ve daha nicesi Türklerin ve Müslümanların medeniyet, ilim, sanat, devlet merkezi oldular" diye konuştu.

Selçuklu ordularının Bağdat, Şam ve Malazgirt'e ulaşırken orada Kürt ve Arap halkıyla kaynaştıklarını dile getiren Erdoğan, "Malazgirt Zaferi, Kudüs'ün Fethi, İstanbul'un Fethi, Çanakkale savunması, İstiklal Savaşı, Türk, Kürt, Arap ve daha nice Müslüman halkın ortak savaşları, zaferleridir. Binbir Gece Masalları'nın Bağdat'ını Türk, Kürt ve Arap inşa etmiştir. Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi'nin komutasında Türk, Kürt, Arap fethetmiştir. Şam bizim ortak şehrimizdir. Diyarbakır bizim ortak şehrimizdir. Mardin, Musul, Kerkük, Süleymaniye, Erbil, Halep, Hatay, İstanbul, Ankara bizim ortak şehrimizdir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Atlarımızın şahlanışından coğrafyaya huzur yayıldı. Kılıç şakırtıları bu bölgeye barış getirdi. Kılıçlarımızı gerektiğinde kınından çıkarıp omuz omuza savaştık. Gerektiğinde hançerlerimizle bir dilim ekmeği üçe böldük. Gerektiğinde kılıçlarımızı, hançerlerimizi kınına koyduk. Kalemlerimizi çıkardık. Yeryüzüne, gökyüzüne birbirimizin yüreğine La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah hattını hep beraber kazıdık. İttifak yaptığımızda atlarımızın, kılıçlarımızın, kalkanlarımızın, naralarımızın, tekbirlerimizin önünde hiç kimse duramadı. İttifak yaptığımızda medeniyetimizle, sanatımızla, ilmimizle, refah seviyemizde hiç kimse yarışamadı. Türk, Kürt, Arap eğer bir aradaysa, birse, beraberse işte o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde, uzaklaştıklarında ise mağlubiyet, hezimet, hüzün vardır. Moğol orduları acımasızca İslam beldelerini yıktı. Çünkü Türk, Kürt, Arap ayrışmıştı. Haçlılar İslam beldelerine saldırdı. Çünkü Türk, Kürt, Arap birbirinden kopmuştu. Birinci Dünya Savaş'ını kaybettik, aramıza sınırlar çizildi, duvarlar örüldü. Kudüs'ü yitirdik çünkü tefrika vardı. Ne zaman ayrıldık, kaybettik, yenildik. Ne zaman ittifak yaptık, o zaman tarihe istikamet çizdik. Bugün Gazze'de, Filistin'de tarihin en acımasız, en vahşi, en barbar soykırımı icra ediliyor. Neden? Çünkü Türk, Kürt, Arap tarih boyunca olduğu gibi bir araya gelip ittifak kuramıyor."