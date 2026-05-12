Erdoğan'ın rozet takması bekleniyor: Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal AKP Genel Merkezi'nde

2024 yerel seçimlerinde CHP'den Afyon Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, AKP Genel Merkezi'nde görüntülendi.

Dün kamuoyuna yaptığı açıklamada AKP'ye geçeceğini duyuran Köksal'ın bugün AKP Kongre Merkezi'nde Erdoğan'ın katılımıyla saat 16.00'da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılması bekleniyor.

Köksal'a burada Erdoğan tarafından AKP rozeti takılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Köksal hakkında bir süredir CHP'den AKP'ye geçeceği iddia ediliyordu. Köksal'ın bu sürede CHP yetkililerinin telefonlarını açmadığı da kamuoyuna yansımış ve dün CHP'den istifa etttiğini duyurmuştu.

Köksal istifasını "AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı" sözleriyle duyumuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu.

Bu gelişmeyi takiben CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, yaptığı açıklamada, "İktidar, şimdi duyduk ki bizim Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısmı yarın rozet takmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.