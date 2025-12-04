Erdoğan'ın rüyası hastaya kabus: Kanser hastası asansörde 45 dakika bekledi

Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm programının en gösterişli adımlarından biri olarak tanıtılan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Rüyam” dediği şehir hastanelerindeki sorunlar bitmiyor. Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirilen bu hastanelerde artan hasta yoğunluğu ve yetersiz altyapı, ciddi riskler yaratıyor. Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde arızalanan asansör nedeniyle kanser hastası bir yurttaş 45 dakika mahsur kaldı. Hastayı, hastaneye gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Hasta yakınları ve asansörde kalan hekimlerde yaşananlara tepki gösterdi.

BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Olay 1 Aralık pazartesi günü Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde yaşandı. Kanser hastası, bazı tetkikler için hastanede -1. kata indirilirken asansörde 45 dakika mahsur kaldı. Asansörde hasta, doktorlar ve hasta bakıcı olmak üzere toplam 8 kişi bulunuyordu.

Yakınları yaşananları BirGün'e şu sözlerle anlattı: "Kanser tedavisi gören annem ambulansla geldiği acil servisten 15 saat sedyede bekletildi. Hastanenin 13 No'lu özel kartla girilen ameliyathane asansörüyle -1. kata indirilmeye çalışıldı. Asansörde sedyede olan annem, 2 doktor, 1 hasta bakıcı olmak üzere 8 kişiydik. Asansör önce 8. kata çıktı. Kapı açılmaya çalışıldı ama açılmadı. Sonra 5. kata indi, tekrar kapı açıldı ve kapandı. Ardından aşağı doğru inerken aniden boşluğa düştü ve durdu. Doktorlardan biri hastanede görevli birilerini arayarak asansörde kaldığımızı söyledi. Teknik servise bilgi vereceklerini söylediler. 20 dakika olmasına rağmen asansör yapılmadı. Doktor tekrardan arkadaşlarını aradığında, asansörün motor kısmında sorun olduğunu, asansör yetkililerinin arandığını ve onların gelmesinin beklendiğini söyledi. İki katın arasında kalan asansörün kapıları 45 dakika sonra elektrik teknikeri tarafından aralandı."

AMELİYAT ASANSÖRÜ

Ardından asansörde bulunan hasta yakını ve doktorların da aralarında bulunduğu kişiler tırmanarak dışarı çıktı. Hasta yakını, 'Bu bir ameliyathane asansörü burada ameliyatlı bir hasta olabilirdi hayati risk olabilirdi. Asansör kata getirilince itfaiye görevlileri hastamızı asansörden çıkardı" dedi.