Erdoğan'ın seçim talimatı: AKP'de kadrolar değişiyor

Muhalefetin erken ve ara seçim isteklerini kapıları kapatmış gibi görünen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeniden aday olabilmek için erken seçim kararı alması bekleniyor.

Hem Erdoğan hem de Bahçeli her ne kadar seçimlerin zamanında yapılacağını ifade etse de Ankara kulislerinde seçimlerin 2027 Kasım'ında yapılmasına artık kesin gözü ile bakılıyor.

AKP'nin Erdoğan başkanlığında yaptığı son MKYK toplantısında da seçimler için Erdoğan'ın talimat verdiği, seçimlerin ana temasını oluşturacak olan sloganlardaki detaylar dahi sızmıştı.

KADROLAR DEĞİŞECEK

Ankara'dan dikkat çeken bir kulis haberi daha sızdı. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre seçim çalışmalarında çeyrek asır vurgusu kullanılacak. Seçim hazırlıkları ile beraber parti içinde de eş zamanlı bir değişim olacak. Özellikle kampanya sürecini yürütecek olan ekiplerde değişimlerin olacağı, uzun zamandan beri sahada olmayan isimlerin köşeye çekileceği ve yerine seçmenle temas kurabilecek isimlerin getirileceği ifade ediliyor.

Yaşanması beklenen bu değişimin İl ve ilçe teşkilatlarından başlayarak merkez yönetimine kadar uzanması bekleniyor. Bu hamlede genç isimlere daha fazla alan açılması, kadın temsilinin artırılması ve yerel dinamikleri iyi bilen kadroların öne çıkarılması hedefler arasında.

HEDEF "KOPAN SEÇMEN"

Kulislere yansıyan bir diğer başlık ise seçmen hedefi. Sızan bilgilere göre AKP önümüzdeki seçimde yeni seçmenden ziyade partiden uzaklaşmış eski seçmenleri geri kazanmayı hedefliyor. Partili kurmayların analizinde özellikle büyükşehirlerdeki seçmenlerde kopma olduğu, bu seçmen gruplarına yönelik özel çalışmalar planlandığı ifade edildi.