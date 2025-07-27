"Erdoğan'ın Türkiye'ye ihanet edeceğine inanır mısınız" diye soran Cumhurbaşkanı Danışmanı, 'evet' yanıtıyla çileden çıktı

AKP'li Akif Çağatay Kılıç'ın İbn Haldun Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte "Erdoğan'ın Türkiye ve Türk milletine ihanet edeceğine inanır mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtı alınca adeta çileden çıktı. Öğrenciye "Sana hayatta Ümit Özdağ ile başarılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı olarak görev yapan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Tercih Fest 2025’e katıldı.

Etkinliğe katılan öğrencilere konuşma yapan Kılıç, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine ihanet edeceğine inanır mısınız?" diye sordu. Bir öğrencinin "Evet" demesi üzerine sinirlenen ve çileden çıkan Kılıç, "Sana hayatta büyük kolaylıklar diliyorum. Ümit Özdağ ile başarılar..." diye karşılık verdi.

"40 SENE ÖNCE BU SORUSUYA BU CEVAP VERİLSE SİCİL BOZULURDU"

AKP'li Kılıç, konuşmasının devamında öğrenciye "Senin annen, baban bundan 30 sene, 40 sene önce hükümetin bir temsilcisi olan kişiye bu sorusuna senin verdiğin cevabı verse sicili bozulur. Bu sicilimizin bozulmaması, buradaki arkadaşlarınla beraber rahat bir şekilde bana istediğin soruyu sorup, istediğin cevabı alabilmenizin de altında Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük emeği vardır" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEYİŞ ŞEKLİN SABİT FİKİRLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Öğrencinin üzerine gitmeye devam eden Kılıç, şunları söyledi:

"Ayrıca hangi sahikle söylediğini bilmiyorum ama söylediğin sözün ve söylerkenki tavrın düşüncenin doğru olduğunu değil, sabit fikirli olduğunu gösteriyor. Sabit fikirli olduğuna cevap veriyorum. Ben bir soru sordum evet ama verdiğin cevap sabit fikirli olduğunu ortaya kouyor. Hanımefendi, kaç yaşındasınız? Benim kızım da 18 yaşında. Tamam mı? Burada duruyorum. Bunu salondaki herkes anladı. Sen de anlarsın inşallah."