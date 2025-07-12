Erdoğan'ın 'üçlü ittifak' ilanına Pervin Buldan'dan yanıt: Süreç ile sınırlı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşma hakkında değerlendirmede bulundu.

Erdoğan'ın "Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik" sözlerin yorumlayan Buldan, şu açıklamayı yaptı:

"Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'yla birlikte DEM Parti'nin süreç itibariyle ortak yol yürüyeceğinin bir mesajıydı bu. Elbette ki biz DEM Parti olarak bu sürecin tam merkezindeyiz ama çözmesi gereken de Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla böyle bir birliktelik, ortaklaşma anlamlı olacaktır".

"KONUŞMA OLUMLU VE KAPSAYICI"

Erdoğan'ın konuşmasını genel olarak 'olumlu' bulduğunu belirten Buldan, ''Bunun yanı sıra geçmişe dair özellikle devletin yaptığı hataları ve bunu bir özeleştiri şeklinde sunması, faili meçhuller, Beyaz Toroslar, köy yapmalar, Kürtçe konuşmanın yasak olduğu dönemlere atıfta bulunması da bence açıkçası önemliydi. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde ben konuşmanın içerik olarak çok olumlu ve kapsayıcı, sahiplenici bir konuşma olduğunu düşünüyorum'' dedi.

Erdoğan’ın artık net bir çizgisi ve kararlılığı olduğunu öne süren Buldan, ''Bundan sonra olması gerekenlere dair önemli adımların atılacağına dair bir vurgu var. Süreç belli aşamalarıyla devam ediyor. Bundan sonraki aşamalarında -kendisi de ifade etti- konuşarak özellikle diyalogla, müzakereyle, bir araya gelmeyle hem Cumhur İttifakı'nın hem DEM Parti'nin bu anlamda ortaklaşmasıyla bu sürecin ilerleyebileceğini de ifade etti. Bu da önemliydi” diye konuştu.

“SÜREÇ, ZAMANA YAYILDIKÇA PROVOKASYONLARA VE FARKLI GİRİŞİMLERE SEBEP OLABİLİR”

Erdoğan'ın konuşmasının sürecin artık hızlanacağına ilişkin bir işaret denilebileceğini kaydeden Buldan, “Zaten bizde komisyonun kısa zamanda kurulacağı bilgisi vardı. Kendisi de bugün ifade etti. Çok uzatmadan bence her türlü adımı en kısa zamanda atmak gerekiyor. Süreç biliyorsunuz uzadıkça, zamana yayıldıkça provokasyonlara ve farklı girişimlere sebep olabilir” dedi.

Buldan, atılacak her adımın ne kadar hızlı olursa sürecin çabuk bir başarıya ulaşacağına dikkati çekerek, “Tabii ki komisyon bunun belli bir aşaması. Komisyonun somut olarak kurulmasıyla birlikte çıkarılacak olan yasaların hızlıca komisyonda belirlenmesi ve Meclis’in açılmasıyla birlikte de bunların kanunlaşması, hayata geçmesi önemli” diye konuştu.