Erdoğan'ın vaatleri sözde kaldı: Deprem bölgesinde 1.5 yılda 76 bin ev sahibine teslim edildi

Murat Kurum, bugün Elazığ'da yaptığı konuşmada deprem bölgesinde şu ana kadar 76 bin konutun sahiplerine teslim edildiğini, yıl sonu için hedeflenen sayının 200 bin olduğunu söyledi. Erdoğan ise 1 yılda 319 bin konutun sahiplerine teslim edilmesini vaat etmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden etkilenen 11 ildeki gezilerine devam etti.

"6 Şubat depremi nedeniyle hasar gören konutlarımızı hızlı bir şekilde ihyasını aynı şekilde gerçekleştireceğiz" diyen Bakan Kurum'un hedefi ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin hemen sonraki vaatlerinin fazlasıyla altında kaldı.

VAAT 319 BİN, GERÇEK 76 BİN

Şu ana kadar 11 ilde 283 bin konutun inşaatının sürdüğünü belirten Murat Kurum, depremden beri geride kalan 1.5 yılda 76 bin evin sahiplerine teslim edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayıyı 200 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi:

"Şu ana kadar; toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yılsonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz. İnşallah bur çerçevede her ay 25-30 bin konutun teslimiyle birlikte ailelerimiz evlerine kavuşana kadar durmadan duraksamadan çalışacağız. Kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutacağız. 2025 yılı sonuna kadar, 11 ilde 6 Şubat depremi nedeniyle evine girmeyen hiçbir afetzede vatandaşımız kalmayacak."

Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Nisan 2023 tarihinde yaptığı konuşmada bir yıl içinde 650 bin konutun inşa edileceğini ve 319 bininin sahiplerine teslim edileceğini söylemişti.

O tarihte Erdoğan, şu vaatte bulunmuştu:

"Dün itibarıyla deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Bunlardan 31 bin 663'ünün de bilfiil temelini attık. Bu sayı günden güne artıyor. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır."

ARADAKİ FARK 4 KAT

Erdoğan, 1 sene içinde 319 bin konutun hak sahiplerine verilmesini vaat etmesine rağmen Murat Kurum'un açıklamasına göre 1.5 yılda sahibine teslim edilen konut sayısı 76 binde kaldı. Öte yandan Erdoğan 1 senede 650 bin konut vaat ederken Murat Kurum, depremin ikinci yılına kadar 200 bin civarında konutun tamamlanabileceğini söyledi.