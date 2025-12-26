Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı simit-çay hesabı gündemde: Asgari ücretlinin elinde ne kadar kalıyor?

İstanbul'da ortalama 20 TL'ye satılan simidin bazı yerlerde 25 TL'den satılması, simit fiyatlarına zam geldiğine dair tartışmalara neden oldu.

Resmi olarak açıklanana göre simidin 15 liradan satılması gerekiyor. Ancak 100 gramlık simit, uzun bir süredir fırın ve tezgahlarda "fiili olarak" 20 liradan satılıyor.

Konuyla ilgili Dünya'ya konuşan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, şu an için onaylanmış bir tarife değişikliği bulunmadığını belirtti.

"OCAK AYINDA ZAM GELEBİLİR"

Özdemir, resmi bir zam kararı için yılbaşını işaret ederek şunları söyledi:

“Zam kararı yılbaşından sonra ocak ayında düşünülüyor. Şu an normalde 100 gram simit 15 liraya satılıyor ve herhangi bir tarife değişikliği yok. Simidi 25 liradan satmaya başlayanlar bize bağlı olmayan bazı esnaflar satıyor olabilir.”

Öte yandan simit fiyatlarının tartışılması, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı "simit-çay hesabını" yeniden gündeme getirdi.

ERDOĞAN: "ZALİM YÖNETİM ÇAY VE SİMİDİ BİLE LAYIK GÖRMÜYOR"

Erdoğan, 1993 yılında bir "simit-çay" hesabı yapmış ve 5 kişilik bir ailenin günde üç öğün sadece simit ve çay tüketmesi halinde aylık masrafının asgari ücretten fazla olduğunu dile getirmişti. Dönemin hükümetinin ekonomi politikasını eleştiren Erdoğan, meşhur konuşmasında şunları söylemişti:

"Bir bardak çay bin, simit bin 500 lira. 2 bin 500 yapar, 5 kişilik aile günde üç öğün sadece çay ve simit yesin. Günde üç öğün 37 bin 400 yapar, 40 bin diyelim. Ayda ise bir milyon 200 bin yapar. Asgari ücret 910 bin lira. Bu zalim yönetim bir bardak çay ile bir simidi bile layık görmüyor. Elektrik parasını, su parasını klim ödeyecek? Çocukların okul masrafını kim ödeyecek soruyorum size. İşte ekonomik durum bu."

Erdoğan, ertesi yıl yapılan yerel seçimde Refah Partisi adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ELİNDE NE KADAR KALIYOR?

Erdoğan'ın hesabından yola çıkıldığı takdirde bugün 5 kişilik bir aile 3 öğün sadece simit ve çay tükettiği takdirde günlük harcaması 600 TL, aylık harcaması ise 18 bin TL oluyor. Mevcut asgari ücret ise 22 bin 104 lira. Yani geriye 4 bin 104 TL kalıyor. Bir asgari ücretlinin çalıştığı 5 kişilik ailenin 4 bin 104 TL ile Erdoğan'ın bahsettiği masrafları karşılaması mümkün değil.

Yeni asgari ücret ise 28 bin 75 TL oldu. Çay ve simidin 25'er TL'ye çıkması halinde 2026'da bu hesaba göre bir ailenin aylık çay-simit harcaması 22 bin 500 TL'ye çıkacak ve kira, okul masrafları, elektrik ve su faturaları gibi Erdoğan'ın bahsettiği giderleri karşılaması için elinde 5 bin 575 TL kalacak.