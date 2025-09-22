Erdoğan'ın ziyareti sırasında Times Meydanı'nda Özel ve İmamoğlu'nun fotoğrafı yansıtıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York kentine gitti.

Ziyaret kapsamında Erdoğan, Türk Evi’nde de bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre,Erdoğan’ın ziyareti sırasında New York’un en işlek noktalarından Times Meydanı’nda bulunan dev ekranda, 19 Mart Platformu (March 19 Platform) tarafından hazırlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun birlikte yer aldığı “Umut” başlıklı fotoğraf sergilendi.

WASHİNGTON'DA BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE EYLEM

Diğer yandan ABD’de yaşayan Türklerin bir araya gelerek, tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasıyla başlayan süreçteki hukuksuzluklara karşı oluşturduğu 19 Mart Platformu (March 19 Platform) üyeleri ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde bir basın açıklaması yaptı.

Saraçhane’de her cuma toplanan Aile Dayanışma Ağı’nın selamlandığı açıklamada, “Yurtdışında da olsa demokrasiye olan sorumluluğumuz ağırdır” dendi.

“Hak, hukuk, adalet” ve “Demokrasilerde kayyum olmaz” pankartlarının da taşındığı eylem kapsamında tutuklu belediye başkanlarının özgürlüğü talep edildi.