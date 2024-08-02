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Erdoğan, Instagram’a erişim engelini aştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BTK'nin Instagram yasağı getirdiği gün Instagram paylaşımı yaptı. Erdoğan, paylaşımını bir saat sonra sildi.

Güncel
  • 02.08.2024 11:16
  • Giriş: 02.08.2024 11:16
  • Güncelleme: 02.08.2024 11:31
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan, Instagram’a erişim engelini aştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram üzerinden "Hayırlı Cumalar" paylaşımı yaptı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engelinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, platformda paylaşımda bulundu.

Platform üzerinden bir hikaye (story) paylaşan Erdoğan, paylaşımında "Hayırlı Cumalar" ifadesine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımını 1 saat sonra sildi.

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