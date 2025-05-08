Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü: "PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadele kararlılığını teyit ettik"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yle Ankara'da görüştü. Ardından Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Irak'taki PKK varlığı ve Hindistan-Pakistan gerilimi gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'ndaki açıklamalarının satır başları şöyle:

"Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz.

Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın millî güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığı teyit ettik.

Kalkınma Yolu'na ilgi duyan ülkeleri, stratejik projenin parçası olmaya davet ediyorum. Görüşmemizde projenin hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık.

Kalkınma Yolu Projesi, hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır.

Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz.

(Pakistan-Hindistan gerilimi) Ateşe benzin dökenlere rağmen olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz."