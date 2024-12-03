Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu söylediği bildirildi.

Erdoğan ile Sudani'nin, sınır güvenliği ve mülteciler gibi konularda da görüş alış verişinde bulundukları aktarıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin şu bilgiler verildi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye’nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Rejimi'nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin milli güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti."