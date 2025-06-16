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Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede "Çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu" ifade etti.

Güncel
  • 16.06.2025 13:11
  • Giriş: 16.06.2025 13:11
  • Güncelleme: 16.06.2025 13:16
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, "İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini" kaydetti.

Erdoğan, ayrıca "Çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu" ifade etti.

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