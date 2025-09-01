Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'de, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasında enerji başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğinin müşterek menfaate hizmet ettiğini ifade etti. Erdoğan, İran’ın nükleer müzakereleri yürütmesinde fayda gördüklerini, Türkiye’nin bu konuda İran’a desteğini sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan ile Pezeşkiyan görüşmede, Suriye’deki son durum, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Güney Kafkasya’daki barış süreci ile ilgili fikir alışverişinde de bulundu.