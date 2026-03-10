Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü: Gündem hava sahası ihlali ve füzeler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşmenin Tahran’ın talebiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın görüşmede bölgedeki çatışmalı sürecin sonlandırılması için diplomasi kapısının açılması gerektiğini, Türkiye’nin bu konuda çaba harcadığını ifade ettiği belirtildi. Erdoğan’ın İran’a yönelik dış müdahaleleri doğru bulmadığını, buna karşın İran’ın bölgedeki komşu ülkeleri hedef almasının kimsenin faydasına olmadığını ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kaydettiği aktarıldı.

"HAVA SAHAMIZIN İHLALİNE ÖNLEM ALACAĞIZ"

Açıklamada ayrıca, Erdoğan’ın Türkiye’nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, her ne sebeple olursa olsun hava sahası ihlallerinin mazur görülemeyeceğini ve gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edeceğini söylediği belirtildi. Erdoğan’ın görüşmede, Menab’daki okul saldırısında yaşanan çocuk ölümlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve Mücteba Hamaney’in yeni Dini Lider seçilmesinin bölge barışına vesile olmasını temenni ettiği aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın ise Türkiye hava sahasına giren füzelerin İran kaynaklı olmadığını açıkladığı, söz konusu ihlallere ilişkin kapsamlı bir araştırma başlatılacağını belirttiği ifade edildi.