'Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze törenine katılacak' iddiası yalanlandı

AKP'den yapılan açıklamayla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze törenine katılacağı yönündeki haberler yalanlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze törenine katılacağı iddia edildi.

AKP'den yapılan açıklamada, söz konusu iddia yalanlanırken, Erdoğan'ın cenazeye katılmayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bazı haber sitelerinin AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Cumhurbaşkanı Erdoğan Reisi’nin cenaze törenine katılacak" dediği şeklindeki ifadeler de yalanlandı.

Açıklamada, Çelik'in "Bugün de Cumhurbaşkanı yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız Türkiye Cumhuriyeti adına bu cenaze törenine katılacaklar" dediği aktarıldı.