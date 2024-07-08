Erdoğan, İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da seçimi kazanan reformist Mesud Pezeşkiyan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’da seçimi kazanan yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, seçimdeki başarısından dolayı Pezeşkiyan'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin, köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

YÜZDE 53,7 İLE SEÇİLMİŞTİ

İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.