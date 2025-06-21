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Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Siyaset
  • 21.06.2025 16:49
  • Giriş: 21.06.2025 16:49
  • Güncelleme: 21.06.2025 17:09
Kaynak: AA
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile bir araya geldi
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" kapsamında gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

MÜZAKERE MESAJI

Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Erakçi'yi kabulünde, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini söyledi.

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