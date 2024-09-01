Erdoğan: İş dünyasında imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Rixos Tersane İstanbul'un açılış töreninde yaptığı açıklamalarda bulundu.

Rixos Oteller Grubunu ve Fettah Tamince'yi tebrik eden Erdoğan, "Toplam 432 odası ve 539 yatak kapasitesiyle Rixos Tersane İstanbul'un, 600 yıllık tersane İstanbul bölgesinin güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN YERLİ, YABANCI YATIRIMCI YOK"

"Hükümet olarak bugüne kadar yatırımcılarımızın daima yanında olduk" diyen Erdoğan, "Ülkemiz için çalışan, istihdam sağlayan Türkiye ekonomisine katkı yapan herkesi hüsnüniyetle destekledik. Sermayenin renklere ayrıldığı, sadece belli çevrelerin devletten destek bulduğu, hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Her zaman şunu söyledik. Bizim için yerli, yabancı yatırımcı yoktur. Türk ekonomisine katma değer üreten yatırımcı vardır. İş çevrelerimizin önünü açmak milletimize karşı görevimizdir. Ülkemizde veya yurt dışında elde ettiği kazancı yine Türkiye ekonomisinin büyümesi için kullanan tüm müteşebbislerimizin yanındayız. Bundan sonra da iş dünyamıza destek vermeye devam edeceğiz."