Erdoğan işaret etmişti: Belediyelere borç bildirimi gönderildi

İktidar, muhalefetin yönettiği belediyelerin çalışmasını engellemek için düğmeye bastı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, belediyelerin SGK toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik" açıklaması yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak" açıklamasının ardından hükümet harekete geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelere borç bildirimleri gönderildiğini duyurdu.

"31 Mart yerel seçimlerinden önce SGK'ye prim borçları biriken belediyelerin olduğuna dikkati çekmiş ve belediyelerin borçlarını ödemesi için bir çağrı yapmıştık" diyen Işıkhan, "Bunu sözde bırakmadık, SGK aracılığıyla tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Bazı belediyeler bu çağrılarımızı dikkate alıp borçlarını ödeme iradesi gösterdi. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bunca uyarıya rağmen hala harekete geçmemiş olan belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE TAHSİL EDİLMESİ GEREKİYOR"

SGK'nin alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil, ancak ilgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir. Esasında bu milli bir kaynaktır. Vatandaşımızın çalışarak, üreterek, alnının teriyle bütçeye kazandırmış olduğu doğal bir gelir kaynağıdır. Ve yine vatandaşlarımızın yararına kullanılması gereken bir kaynaktır. Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı ve gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'yi ve Özgür Özel'i hedef almıştı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e emekli maaşları için 'çağrı' yaparak, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin" diyen Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok" ifadelerini kullanmıştı.