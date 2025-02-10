‘Erdoğan işgale neden suskun’

Haber Merkezi

CHP İstanbul İl Başkanlığı Filistin’e destek mitingi yapmak için Galata Köprüsü’ne izin verilmemesinin ardından Eminönü’nde açıklama yaptı. İktidara yakın Milli İrade Platformu’na 1 Ocak’ta aynı yerde izin verildiğini anımsatan İl Başkanı Özgür Çelik, Trump’ın Gazze’yi işgal açıklamaları karşısında suskunluğu koruyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.

Çelik şunları söyledi:

“Daha yılın başında burada Gazze’yle, Filistin’le dayanışmak için bir miting yapıldı. O mitingin yapılmasına izin verenler burada bizim bir basın açıklamasını yasakladılar. Sesimizi kısmaya çalışanları kınıyorum. Bugünlerde Filistin halkı, emperyalist güçler tarafından sürgün edilmek isteniyor. ABD Başkanı Trump, Filistin halkını Gazze’den Mısır’a ve Ürdün’e zorla gönderme ve Filistinlilerin ülkesine el koyma planları yapıyor. Bunun adı sürgündür. Buradan soruyoruz. Filistin davasını uzun süre kendi siyasetinin bir aracı olarak kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan neden suskundur? ‘One minute’ diyerek ortalığı inleten Sayın Cumhurbaşkanı’nın aklına Filistinliler sadece seçim zamanları mı geliyor?"