Erdoğan: İslam dünyası olarak İsrail ve Lübnan'da iyi bir sınav veremedik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, '9. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde' konuştu.

Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki soykırımından bahseden Erdoğan, "Uluslararası hukukun yerini orman kanunları almıştır. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistem, kendini feshetmiştir. Gazze soykırımı, dünyadaki bütün maskeleri indirmiştir. Medeniyet dediklerinin tek dişi kalmış bir canavar olduğunu bir kez daha görmüş oldu" dedi.

"İYİ BİR SINAV VEREMEDİK"

İslam dünyasının İsrail'in soykırım ve katliamlarına karşı iyi bir sınav veremediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Nüfusu 2 milyara yaklaşmış bir İslam dünyası olarak maalesef İsrail ve Lübnan'da iyi bir sınav veremedik. Filistinli şehitlere, yakışır şekilde sahip çıkamadık. Gazze ve Filistin sadece kendi onurları için değil, tüm insanlık ve müslümanlar için direniyor. Birkaç ülke dışında İslam dünyasında yeterli tepki yükselmedi. Bu dağınıklığın da kaydedildiğini unutmamamız lazım.

Bunları aşmanın yegane yolu Kuran'a ve sünnete bağlılıktan geçiyor. Bu dünyaya niçin geldiğimizi anlatan asli kaynaklara dönmek gereklidir. Zalime meydan okuyan, zulme boyun eğmeyen kahraman evlatlara verdiğimiz sözümüz var. Afrika'nın en ucra köşesinde yüzünü Türkiye'ye dönmüş gariplere sözümüz var.

Kardeşlerimizi İsrail haydutluğu karşısında yardımsız bırakamayız. Kalbi Filistin ve Lübnan ile atan herkes burada yaşayanlara yardım etsin. Rabbim Lübnan'ın, Gazze'nin, Batı Şeria'nın yanında olsun."