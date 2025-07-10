Erdoğan, isminin verildiği mahalleyi "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ilan etti

Bingöl'ün merkez ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan alan, "Bingöl Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bingöl'ün merkez ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki 7 bin 799 metrekarelik alan "Bingöl Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak ilan edildi.

Kararın ekinde, söz konusu alana ilişkin kroki ve koordinat listesi de yer aldı.