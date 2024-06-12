Erdoğan İspanya ve İtalya'ya gidiyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İspanya'ya gidecek. Erdoğan 14 Haziran'da ise G7 liderler zirvesine katılmak üzere İtalya'ya gidecek.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için İspanya ve İtalya'ya gidiyor.
Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in daveti üzerine bugün ve yarın İspanya'da olacak.
Erdoğan Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılıp İspanya Kralı Altıncı Felipe ile de görüşecek.
İspanya’dan İtalya’ya geçecek olan Erdoğan, 14 Haziran'da bu ülkede düzenlenecek olan G7 liderler zirvesine katılacak.