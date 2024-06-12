Erdoğan İspanya ve İtalya'ya gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İspanya'ya gidecek. Erdoğan 14 Haziran'da ise G7 liderler zirvesine katılmak üzere İtalya'ya gidecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için İspanya ve İtalya'ya gidiyor.

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in daveti üzerine bugün ve yarın İspanya'da olacak.

Erdoğan Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılıp İspanya Kralı Altıncı Felipe ile de görüşecek.

İspanya’dan İtalya’ya geçecek olan Erdoğan, 14 Haziran'da bu ülkede düzenlenecek olan G7 liderler zirvesine katılacak.