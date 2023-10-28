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Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır

İsrail'in dün gece itibarıyla yoğunlaştırdığı Gazze saldırılarına yönelik bir paylaşımda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır" ifadesini kullandı.

Güncel
  • 28.10.2023 10:38
  • Giriş: 28.10.2023 10:38
  • Güncelleme: 28.10.2023 10:43
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanlarının ardından "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır" dedi. 

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında bugün düzenlenecek Filistin Mitingi'ne de katılım çağrısı yaptı. 

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