Erdoğan: İsrail'e silah desteği veren ülkeler bu katliamın ortağıdır

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen basın toplantısında, "Filistin meselesine Özbekistan'la aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. İsrail'e cephane ve silah desteği veren ülkeler de artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i ağırladı.

Erdoğan ve Mirziyoyev, ikili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Kıymetli dostumla birlikte 2018 yılında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kurmuştuk. 2022 senesinde ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Bugün üçüncü toplantıyı başarıyla gerçekleştirdik. Ortaklığımızı daha da derinleştirecek adımları istişare ederek istikametimizi belirledik. Ticaret, tarım, ulaştırma, enerji, kültür, eğitim ve savunma sanayi gibi konularda atabileceğimiz somut konuları ele aldık. Birçok anlaşmaya da imza attık.

"5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFLENİYOR"

İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımlarını artırmaları, ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nda imzalanan 107 maddelik eylem planını hayata geçirmek için gereken adımları atmaya başladık. Atacağımız bu adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

37 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusuyla Özbekistan'ın bölgesel ve küresel değeri her geçen gün artmaktadır. Özbekistan'la birlikte ata yurdumuz Orta Asya'daki diğer kardeşlerimizi bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatları kapsamında yürüttüğümüz görüşmeler çok önemlidir.

"GAZZE'DE MAZLUMLARLA YAPILAN ZULMÜN DURDURULMASI YÖNÜNDEKİ ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

İsrail'in 8 aydır sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar istişarelerimizin ana gündem maddelerinden birisini oluşturdu. Filistin meselesine Özbekistan'la aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. İnsani yardımların ulaştırılması için elimizden tüm gayreti gösteriyoruz. Tüm hukuki süreçlere dahil girişimlerimiz sürüyor. İsrail'e cephane ve silah desteği veren ülkeler de artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI'NA DEVLET NİŞANI

Sayın Mirziyoyev, Özbekistan'ı bölgesel cazibeye dönüştürdü. Enerjiden tarıma uyguladığı ekonomik reformlarla Özbekistan'ı gıpta edilecek noktalara taşıdı. Türkiye olarak bu sürece destek olmaktan Sayın Mirziyoyev'e bu gayretlerine omuz vermekten ayrıca iftihar ediyoruz. Biz nasıl samimiyetle Özbekistan'ı destekliyorsak, Özbek kardeşlerimiz de zor günlerimizde bizim yanımızda oluyorlar. 6 Şubat depremleri sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı ve Özbek halkının desteğini şükranla hatırlıyoruz. Özbekistan'ın Hatay'da yaptırmakta olduğu 306 afet konutu, ezeli ve ebedi kardeşliğimizin sembolüdür.

Depremzedelerimiz adına Şevket kardeşimin şahsında Özbekistan devletine ve halkına teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşim Türkiye'nin yakın bir dostu olduğunu göreve geldiği günden bugüne attığı kararlı adımlarla ortaya koymuştur. Kendisine inşallah bugün devlet nişanımızı tevdi edeceğiz."

MİRZİYOYEV: "TÜRKİYE BİZİM ORTAĞIMIZ"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de şunları söyledi:

"Son yıllarda Türkiye sadece kendi bölgesinde ve İslam dünyasında değil, tüm dünyada büyük nüfus ve itibara sahiptir. Tüm alanlarda hızla gelişen ülkeye dönüştü. Türkiye bizim bağımsızlığımızı ilk olarak tanıyan, zaman sınamalarından geçen ortağımızdır. Dilimizin yakın olduğu, mukaddes kutsal dinimiz, örf adetlerimizin ortaklığı kardeş halkları yakınen bağlıyor. Devlet Başkanı olarak iktidara geldikten sonra zor ve ağır reformların başladığı dönemimde Erdoğan, beni etkin olarak destekledi. Ortaklaşa attığımız adımlar, aramızdaki güven ruhu ve dayanışmayı daha da çoğalttı."