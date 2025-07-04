Erdoğan: İsrail, Filistin halkına diz çöktürmek için saldırıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi"ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "İsrail'in Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında da hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz" dedi.

Erdoğan ayrıca, “Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz” ifadelerini kullandı.

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