Erdoğan: İsrail'i "savaş suçlusu" ilan edeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Filistin Mitingi" etkinliğinde konuşuyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde açıkşamalarda bulunuyor.

İsrail'in 22 gündür sürdürdüğü saldırılarla Gazze'de savaş suçu işlediğini kaydeden Erdoğan, "İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız" dedi.

İsim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Erdoğan, "Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var, Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş, yazıklar olsun" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Onlara ülkemde oy atanlar da iyi düşünmesi lazım. Onlara oy verenlerin iyi düşünmesi lazım."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sözlerimin hemen başında bu toprakları bize vatan olarak bırakan tüm şehitlerini, gazilerini rahmetle anıyorum. Anadolu Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e kadar hüküm vuranları minnetle yad ediyorum. Coğrafyamızın semalarında bayrağımızın ilelebet dalgalanması, ezanların kıyamete kadar okunması için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

Öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı bir şekilde ortaya koydunuz. Öyle büyük millet ve devletiz ki ne gücümüz ne mücadelemiz sadece kendi sınırlarımızda kanidir. Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl coşkusunu yaşarken, bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız.

"ÜLKEMİN SİYASİLERİ İÇERİSİNDE HAMAS'I NETANYAHU'YA BIRAKAN TALİHSİZLER VAR"

Tıpkı Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Ortaasya'nın, Afrika'nın dört bir yanında bir zamanlar millet, milliyet neymiş öğretmişiz. Kalplerini ve gözlerini bizlere çeviren kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimiz için bugün de Gazze için kıyamdayız.

Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var, Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş, yazıklar olsun. Onlara ülkemde oy atanlar da iyi düşünmesi lazım. Onlara oy verenlerin iyi düşünmesi lazım. Bugün yaşadığımızı tarih bize yaşatmasın.

Türkiye tarihiyle kültürüyle, medeniyetiyle büyük bir devlettir. Türkiye sahip olduğu tüm vasıflarıyla asla bitmeyecek büyük tehditlerin, projelerin hedefinde bir ülkedir. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan hiçbir hadisenin, Türkiye üzerine oynanan oyunlardan bağımsız olmadığını bilin.

'Hamas terör örgütü değildir' dedim ya İsrail çok rahatsız oldu. Galib olan sadece Allah'tır. Biz yalnızca Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, kendi istiklal ve istikbalimizin müdafaasını yapıyoruz. Sultan Abdulhamid oralarla az mı haşır neşir oldu?

"İSRAİL SEN İŞGALCİSİN, ÖRGÜTSÜN"

1947'de Gazze Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin, nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki Batı'nın her ülkesi sana borçlu. Borçlu olduğu için de konuşamıyor, sana ziyarete geliyor.

Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor.

İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın, hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan ihanet haritası çıkar.

"KATLİAMIN EN BÜYÜK SORUMLUSU BATI"

Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır. Gazze'de yaşanan katliam topyekün Batı'nın eseridir.

İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız.

Ne kadar çocuk, kadın, yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin. Batı'nın günah defteri bir kez daha oyunu fersah fersah aşmıştır. Ey dünya! Bütün bu gerçekleri görüyorsunuz, BM Genel Sekreteri haykırıyor, ama duymuyorsunuz, sağır oldunuz, kör oldunuz.

"GAZZE'DE AÇIK BİR KATLİAM YÜRÜTÜLÜYOR"

Gazze'de savunma değil açık, alçak bir katliam yürütülmektedir.Gazze halkını açlıkla, susuzlukla sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. (Batı) Bunlar öldürmeyi iyi bilenler. Yahudileri gaz odalarında topluca yok ediyor, atom bombasıyla içindeki insanlarla şehirleri haritadan siliyorlardı."

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