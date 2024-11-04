Erdoğan: İsrail ile ticari işlemleri tamamen durdurduk

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler."

"Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülkeyiz" diyen Erdoğan, "İsrail ile ticari işlemleri tamamen durdurduk. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduk" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI ÇAĞRISI

Ülkelere çağrı yapan Erdoğan, "Gazze ve Lübnan'a yönelik siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri, daha fazla devletin Filistin devletini tanıması olacaktır" diye konuştu.