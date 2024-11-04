Erdoğan: İsrail ile ticari işlemleri tamamen durdurduk
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "daha fazla devleti Filistin devletini tanımaya" çağırdı. İsrail ile ticari işlemleri tamamen durdurduklarını belirten Erdoğan, "9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduk" ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor" dedi.
Erdoğan, şöyle devam etti: "Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler."
"Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülkeyiz" diyen Erdoğan, "İsrail ile ticari işlemleri tamamen durdurduk. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduk" ifadelerini kullandı.
FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI ÇAĞRISI
Ülkelere çağrı yapan Erdoğan, "Gazze ve Lübnan'a yönelik siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri, daha fazla devletin Filistin devletini tanıması olacaktır" diye konuştu.