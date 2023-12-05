Erdoğan: İsrail'in işlediği suçlar yanına kâr kalmamalıdır

Katar'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Erdoğan, "Çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybetmesi insanlık suçudur, savaş suçudur. İsrail'in işlediği bu suçlar yanına kâr kalmamalıdır" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, "Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybetmesi insanlık suçudur, savaş suçudur. İsrail'in işlediği bu suçlar yanına kâr kalmamalıdır."

"Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor" diyen Erdoğan, "Suriye'nin istikrara kavuşmasının önündeki en büyük engel, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini tehdit eden başta PKK, PYD ve YPG olmak üzere ayrılıkçı terör unsurlarıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Önceliğimiz, derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve kesintisiz bir şekilde insani yardım akışının teminidir" diye konuştu.