Erdoğan: İsrail'in saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile "anlaşmaların imza töreni" ve ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Enerji, tarım, ticaret ve savunma sanayi, iletişim, eğitim gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini huzurlarınızda imzaladık" ifadelerini kullandı.

"İlişkilerimizin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi değerli kardeşlerimle kabul ettik" diyen Erdoğan, "Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN MESAJI

Filistin ile ilgili de konuşan Erdoğan, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez" dedi.

Erdoğan, "Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif bizim nazarımızda gayrimeşrudur. Daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir" diye konuştu.

"Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir" diyen Erdoğan, "İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Hukukta prensip, zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Gazze'nin yeniden inşasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.