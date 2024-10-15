Erdoğan: İsrail'in yayılmacılığının nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin'in Geleceği Konferansı'nda konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün kalbi Kudüs için atan, Filistin davası için omuz veren Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için duruşunu, tavrını, yüreğini cesaretle ortaya koyan vicdan sahibi tüm kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum.

Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'in acımasızca katlettiği Filistinli Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Filistin meselesinin konuşulmasını özellikle içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde ele alınmasını çok önemli buluyoruz. Fikirleriyle, önerileriyle konferansa katkı verecek tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.

Geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları Filistin meselesini dünya gündemine taşıdı. Gazze'den sonra da şimdi de Lübnan'a uzanan İsrail'in soykırım politikası, insanlığın siyonizmi tanımasına sebep oldu.

BMGK dahil uluslararası örgütler İsrail'in şımarıklığı karşısında nasıl acze düştüğünü yüzümüz kızararak takip ettik.

Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz

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