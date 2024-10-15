Erdoğan: "İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail’e karşı somut tedbirler alan tek devletiz" dedi.

Erdoğan "Filistin'in Geleceği" konferansında konuştu.

"Önce 54 kalem, ardından da bütün kalemlerde İsrail’le ticari ilişkileri durdurduk" diyen Erdoğan, "Yaklaşık 9 buçuk milyar dolarlık ticaret hacminden sarf-ı nazar ettik" ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor" diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün kalbi Kudüs için atan, Filistin davası için omuz veren Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için duruşunu, tavrını, yüreğini cesaretle ortaya koyan vicdan sahibi tüm kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum.

Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'in acımasızca katlettiği Filistinli Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Filistin meselesinin konuşulmasını özellikle içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde ele alınmasını çok önemli buluyoruz. Fikirleriyle, önerileriyle konferansa katkı verecek tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.

Geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları Filistin meselesini dünya gündemine taşıdı. Gazze'den sonra da şimdi de Lübnan'a uzanan İsrail'in soykırım politikası, insanlığın siyonizmi tanımasına sebep oldu.

BMGK dahil uluslararası örgütler İsrail'in şımarıklığı karşısında nasıl acze düştüğünü yüzümüz kızararak takip ettik.

"İSRAİL TEHLİKESİ ÜLKEMİZE YAKLAŞIYOR"

Giderek şımaran İsrail durdurulmadıkça bu yayılmacılık durmayacak. İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor. Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor her türlü tedbiri alıyoruz.

Zulme sessiz kalanlardan olanlardan asla ve asla olmadım.

Türkiye Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundadır. Uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi olan millet yine biziz. Filistin devletinin tanınması ve Gazze'deki katliamların engellemesi hedefimizdir. Aynı şekilde Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırıların da karşı durduk.

Kimseden çekinmeden Filistin davasına tüm imkanlarımızla sahip çıkacağız. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek yılmadan yorulmadan mücadeleyi devam ettireceğiz. Türkiye, Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerinin yanındadır.

"SOMUT TEDBİRLER ALAN TEK DEVLETİZ"

Zafer inşallah Gazze ve Lübnan'da inananların olacaktır. 1967 sınırları temelinde özgür bir Filistin devletin kurulmasıyla neticelenecektir. Bir gün gelecek bu acı ve gözyaşı son bulacaktır.

İsrail’e karşı somut tedbirler alan tek devletiz. Önce 54 kalem, ardından da bütün kalemlerde İsrail’le ticari ilişkileri durdurduk.

Yaklaşık 9 buçuk milyar dolarlık ticaret hacminden sarf-ı nazar ettik."