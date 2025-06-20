Erdoğan: "İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu'nun oyununa gelmemeli"

AKP''li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, “İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu”nda konuştu.

Haliç Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenen programda Erdoğan, İran ile İsrail arasındaki çatışamlara ilişkin Netanyahu ve hükümeti hiçbir kural tanımadan aylardır şımarıkça işledikleri zulümler sebebiyle adlarını Hitler, Pol Pot gibi zalimlerin yanına yazdırmıştır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu'nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalı" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Gazze’deki soykırımın ve İran’daki çatışmalar geri dönülemez bir noktaya gitmektedir. Daha fazla sivil kayıplar olmadan, korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden ve düğmelerden çekilmesi şarttır.

Siyonist lobinin şahsımıza ve hükümetimize yönelik yıldırma politikalarına rağmen duruşumuzu bozmadık. Mazlumun yanında olmaktan asla vazgeçmedik. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz.

Netanyahu ve hükümeti hiçbir kural tanımadan aylardır şımarıkça işledikleri zulümler sebebiyle adlarını Hitler, Pol Pot gibi zalimlerin yanına yazdırmıştır.

İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu'nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalı."