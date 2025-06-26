Erdoğan: "İstanbul'da hedefimize yaklaşıyoruz"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, kentsel dönüşüme vurgu yaparak, bunun bir tercih değil, milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Ülke genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimi dönüştürüyoruz. 86 milyon ele ele verecek, inşallah bu süreci başarıyla yürüteceğiz" dedi.

CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok. Ana muhalefetin İstanbul'daki yolsuzlukların üstünü örtmek için bizi sığ tartışmalarla oyalamalarına müsade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün de yeni müjdeler için sizin huzurunuzdayız. Yeni yatırımlarımızın temellerini atıyoruz. 35 bin 655 metrekareyi kaplayan millet bahçemiz, göz dolduruyor. Tozkoparan Mahallesi'nde 768'i konut, 30'u işyeri olmak üzere 798 konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz. 2027'nin yaz aylarında 1845'i konut 85'i iş yeri olmak üzere 1930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız. Dirençli İstanbul hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Bu eserlerde emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bu yatırımların hayata geçirilmesine katkı veren tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Toplam 7 milyar 324 milyon liralık proje değerine sahip bu yatırımlar İstanbul'a olan sevdamızı gösteriyor. Milletin hizmetkarı olmak bizim için en büyük şereftir. Şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz. Şehirler tıpkı insanlar gibi nefes alan varlıklardır. Şehirler ruh taşıyan mekanlardır. Biz şu gerçeğin farkındayız. Şehirleri imar etmezseniz nesiller ihya edemezsiniz. Üretimi, ticareti, kalkınmayı, büyümeyi arzu edilen seviyeye çekemezsiniz.

"İSTANBUL'U GELECEĞE TAŞIMAK HEPİMİZİN VAZİFESİ"

Mesele alt yapı üst yapısıyla şehri ihya etmektir. İstanbul gibi, adı her anıldığında gözlerin ışıldadığı bu şehri korumak, geleceğe taşımak hepimizin vazifesidir. İstanbul'u afetlere, özellikle depremlere karşı dirençli hale getirmek zorundayız. Kentsel dönüşüm bizim için tercih değil adeta milli güvenlik meselesidir. Ülke genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimi dönüştürüyoruz. 86 milyon ele ele verecek, inşallah bu süreci başarıyla yürüteceğiz. İstanbul'da 34 millet bahçemizi hizmete açtık. Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını güncelledik. 100 bin liralık taşınma yardımını 125 bin liraya yükselttik.

Daha büyük acılar yaşamadan, bedeller ödemeden elimizden gelen çabayı göstermekte kararlıyız. Güvenli konforlu bir mahalleyi, İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk.

"BİZE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR"

Ana muhalefet başta, buradaki kentsel dönüşümü engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Kentsel dönüşüm projelerimizi rantsal dönüşüm diye etiketlediler. Bunu kim yaptı? CHP, beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı. Burada yapılan çalışmalara arsızca ve ahlaksızca saldırdırlar. Kendileri adım atmadıkları gibi bize de engel olmaya çalıştılar. Aynı zihniyet 6 Şubat'tın arefesinde benzer tezlerle projelerimizi hedef almıştı. 53 binden canımızı bir gecede toprağa verdik. Milletçe hepimizin yüreği yanıyor. Peki pişman oldular mı? Elbette hayır. Hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok. Ana muhalefetin İstanbul'daki yolsuzlukların üstünü örtmek için bizi sığ tartışmalarla oyalamalarına müsade etmeyeceğiz. Laf değil iş üreteceğiz.