Erdoğan, İstanbul'da konuşuyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ana muhalefetin her fırsatta eleştirdiği TOKİ çok büyük başarılara imza attı. Bu muhalefeyin en başarılı en kabiliyetli yanı neydi? Çöp, çukur, çamur. Güya TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler. Biz ise bugüne kadar tam bir milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin eline verdik.

Biz tedbirimizi hiçbir eksik nokta bırakmamakla mükellefiz. Doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulan ağır bir deprem faturasına rağmen ümidimiz asla kaybetmedik.

Tamamlanan konut ve işyerlerimizin teslimi başladı. Millete bedava ev sözü verenlerin sesi çıkmazken biz geçen ay Malatya'da 304 bininci konutumuz hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik.

Bizim sorumluluğumuz dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girebilmek için soluksuz çalışmaktır. 23 yıl geçti. Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük. Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken biz vatandaşlarımıza çözümler ürettik."

