Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde konuşuyor

HABER MERKEZİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yoğun ve titiz saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 gün gibi kısa sürede 81 ilin tamamında 973 ilçemizde Türkiye Yüzyılı çalışmalarını tertipleyen yol arkadaşlarımı kutluyorum.

Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet ederken, biz 81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık. Esnafından çiftçisine, iş insanından akademisyenine yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Milletimiz için yaptığımız çalışmaları ve ortak gelecek vizyonumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk.

Şikayet listemiz biraz daha uzun. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti. CHP'li belediyelerin alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi.

Bu yuva canını dişine takanların yuvasıdır. Türkiye'yi nasıl inşa edebilirim diyenler bu çatının altındadır. AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden bir partidir. Bu vefakar teşkilatta yorgunluk, bıkkınlığı göremezsiniz. İlk günkü kadar coşkuluyuz. İlk günkü kadar azimliyiz.

Birlik içinde beraberlik içerisinde kendimizi daima yenileyerek varsa hatamız, eksiğimiz, bunları gidererek yola devam ediyoruz. Bu davaya hizmette ümitsszliğe kapılmaya yer yoktur.

Hatırlayın, bizi çatışmaların tarafı yapmak için pek çok oyun oynadılar. Türkiye, batı ittifakından uzaklaşıyor, oyun dışına itiliyor dediler.

Ayrıntılar geliyor...