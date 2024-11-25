Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı: Marjinal kesimlerin ideolojik kavga aparatı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu.

Konuşmasına İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek başlayan Erdoğan, "Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti, öldürmekten zevk alan seri katiller gibi her gün onlarca kadını, çocuğu, yaşlıyı, bebeği hunharca katlediyor" dedi.

Devamla Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalara değinen Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı.

"'Sözleşme yaşatır' sloganı da marjinal kesimlerin ideolojik kavga aparatı olma dışında hiçbir anlam taşımıyor" diyen Erdoğan, İstanbul Sözleşmes ve şiddetle mücadele arasında bir bağ olmadığını savundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Başta şiddet olmak üzere kadınlarla ilgili gelinen yerde bakanlık ve sivil toplumumuzun çok büyük önemi vardır. Kadına el kaldıran, fiziki ya da psikolojik şiddet uygulayan herkes hak ettiği cezayı mutlaka çekmelidir, bunu temin etmek de devletin asli görevidir.

6284 sayılı kanun, kadına karşı şiddetle mücadelenin çerçevesini, başka hiçbir sözleşmeye ve belgeye ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde kesin ve kati olarak çizmiştir. 'Sözleşme yaşatır' sloganı da marjinal kesimlerin ideolojik kavga aparatı olma dışında hiçbir anlam taşımıyor.

"CHP KADIN DÜŞMANI SÖYLEMLERİ İLE NE ZAMAN HESAPLAŞACAK?"

Muhalefetin iddiaları aksine İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizle şiddetle mücadelemizin bağı yoktur. Sözleşme değil kanunlar yaşatır. Avrupa'da Türkiye dışında kadına şiddet konusunda müstakil kanun yapan başka bir ülke bulunmuyor.

CHP, faşizan tarihi ile ne zaman yüzleşecek, kadın düşmanı söylemleri ile ne zaman hesaplaşacak? Görüyoruz ki CHP'nin helalleşme tiyatrosu da tümden rafa kalktı.

"DİZİ VE SİNEMA SEKTÖRÜ KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ"

(Diyarbakır anneleri) Kadın haklarını İstanbul Sözleşmesi'ne sıkıştıran CHP yönetimi neden bu kahraman annelerin acılarına yıllardır bigane kalıyor. Bölücü terör örgütündeki tecavüzden infaza, her türlü insan hakkı ihlalini görmezden gelenlerin meselesi asla kadınların hak ve hukuku, özgürlüğü olamaz.

Kadına şiddet konusunda sinema ve dizi sektörümüzün de kendine çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyoruz."