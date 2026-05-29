Erdoğan: "İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla Haliç’te düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Ayasofya ve İstanbul’un statüsüne ilişkin mesajlar veren Erdoğan “İstanbul’un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız” dedi. Devamında "Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım. Gerisi sadece bir zamanlama ve planlama meselesidir" açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Her kim bu şehrin, Yahya Kemal’in "Türk İstanbul" dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa, arka planına baktığınızda aslında fetihle ve Fatih’le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz.



Allah’ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz.



86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya’nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak, kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.

"MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ"

İstanbul’un fethi bizlere şunu öğretmiş, şunu hatırlatmıştır; Eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef yoktur. Yeter ki Sultan Fatih gibi "Ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul’u alacağım" diyerek kararlılığımızı gösterelim. Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım. Gerisi Allah’ın izniyle sadece bir zamanlama ve planlama meselesidir. Bunun için hep birlikte çalışacak, saflarımızı daha da sıklaştıracak ve İstanbul’un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.

Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim: Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi gerek ekonomik gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze’den Sudan’a, Yemen’den Lübnan’a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz. Rabbim daha nice fetihlere bizleri eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı’nın birliğini, beraberliğini daim eylesin."