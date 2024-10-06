Erdoğan istedi diye yapmış

HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı ortaklarının son dönem Ortadoğu’daki savaşı bahane ederek ortaya attığı “iç cephe” tartışmaları sürerken MHP Lideri Devlet Bahçeli’den yeni bir çıkış geldi.

Meclis açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşan MHP Lideri Devlet Bahçeli konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 20. dönem açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanı TBMM’de bir dayanışmanın öngörülecek bir davetini sunmuştur. Böyle bir davetten sonra Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan MHP’nin Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı’nın ve Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak görevini üstlenmiş bu şahsın çağrısına adım atmak bana düşen en önemli görevdir. Eğer bu çağrıya Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şeyler beklemek hakkı doğmaz. Fikirlerini kabul etmediğim, yıllardır Türkiye’nin birçok konusunda PKK terörünün uzantıları şeklinde ifadelerde bulunanların yanına gitmek suretiyle ellerini sıkmam bu çağrıya dayalı bir kaynaştırıcı, birleştirici ve Türkiye partisi olma vasfının işareti olarak görülmelidir" dedi.

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Sinan Ateş Davası hakkında da konuşan Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Yargının kararına saygı duyarız ancak bunu böyle ifade etmekle beraber burada MHP’nin ve Ülkü Ocakları’nın sorgulanması, kötülenmesi, kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılması için gayret gösteren bakış açılarını da kınadığımı ifade etmek isterim. Bu toplantıya siyasi liderler katılmıştır, değişik unsurlar gelmiştir. Hepsi orada bulunmakla beraber MHP’nin sorgulanmasına da katkı sağlayacak davranışlarda ve telkinlerde bulunmuşlardır. Türk adaletinde bunların olmaması lazım. Her davada -başta Osman Kavala gibi olmak üzere- adalet iddiasında bulunanlar ne olduğu henüz açıklanmamış, sonuçlanmamış bir mahkeme sürecinde böyle bir yargıya vararak sahip oldukları televizyon aracılığıyla veya kadrolarıyla MHP’yi sorgulamaya başlamış olmaları kabul edilebilir bir durum değildir.

Bütün bunlara rağmen yargı süreci devam edecektir. Bazıları vardır ki Ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Onlar da orada bulunmakla dün tartıştıkları, birbirleriyle yıllardır çatıştıkları siyasi akımlarla yan yana oturarak MHP’nin sorgulanmasına seyirci kalmaları da üzücü bir davranıştır. Kızılcahamam’daki şehitlerimizin her 27 Mayıs’ta anma törenine katılmayan insanların ne idüğü belirsiz bir davranış içerisinde MHP’nin sorgulandığı ve yargılandığı bir mahkemede bulunmaları kendileri için de bir ayıp olmuştur.”