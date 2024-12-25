Erdoğan istedi, jet hızıyla ceza çıktı

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlediği iddiasıyla bir çocuğa daha hapis cezası verildi. 16 yaşındaki liseli, 12 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyunun geçişi sırasında küfrettiği iddiasıyla bir Cumhurbaşkanlığı korumasının talimatıyla gözaltına alındı.

Bir gün gözaltında tutulan çocuk ifadesinde, “Bundan 6 ay önce bir kaza atlatmıştım. Olay günü de yaya geçidinde beklerken hızla gelen araca korkup tepki gösterdim. Orada Cumhurbaşkanı da dâhil herhangi bir devlet görevlisinin olacağını bilmiyordum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dâhil herhangi bir devlet görevlisine hakaret etmem söz konusu değildir. Ben lise öğrencisiyim ve şimdiye kadar bir suça karışmadım. Daha önce yaşadığım travma nedeniyle gösterdiğim tepki yanlış anlaşıldı ve küfür etmedim. Sadece korkup tepki verdim. Hızla geçen aracın arkasından konvoy gelince ve orada bulunan bir yetkili müdahale edince konvoyun Cumhurbaşkanı konvoyu olduğunu anladım. Suç işleme kastıyla hareket etmedim” diye konuştu.

HER HAFTA İMZA ATTIRILDI

Çocuğun bu ifadelerine rağmen 16 yaşındaki çocuk bir gece gözaltında tutuldu. İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimi, haftada bir gün imza atması ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verip serbest bıraktı. Adli kontrol kararıyla çocuğa 30 Eylül 2024 tarihine kadar her hafta karakolda imza attırıldı. Cumhuriyet savcısı ile avukatı Ahmet Özel aracılığıyla mahkemeye dilekçe sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da liseli çocuğun cezalandırılmasını talep etti.

Çocuğun avukatı Kardelen Ateşci’nin, “Kamera kayıtları incelensin” talebine rağmen savcı araştırma yapmadı. Yargılama sürecince de İstanbul’un en işlek noktalarından birinde “Kamera kaydının bulunmadığını” öne sürüldü. Ateşci mahkemeye sunduğu beyanında, “Çocuğun ifadelerinde Cumhurbaşkanı’na hakarette bulunmadığı ortada olup bu beyanları destekler tanık ifadeleri ile de atılı suçu işlemediği aşikardır. Zira çocuk Cumhurbaşkanı’nın varlığından haberdar bile değildir. O an orada olduğundan haberdar olmadığınız Cumhurbaşkanı’na/makama hakaret etmeniz nasıl mümkün? Yaşanan tüm bu süreçte çocuğun üstün yararı gözetilmemiştir” dedi.

HAPİS CEZASI VERDİLER

12 Aralık’ta görülen üçüncü duruşmada ise karar çıktı. Çocuğa önce 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Daha sonra yapılan indirimle çocuk 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.