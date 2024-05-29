Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: Filistin devletini tanımasını temenni etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir telefonda görüştü. Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'ye Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti.

FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMASINI TEMENNİ ETTİ

Erdoğan, Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze'ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'ye, İtalya'nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin devletini tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.