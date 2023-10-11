Erdoğan, ittifak çağrısına ilişkin konuştu: Kapımız herkese açık, İYİ Parti'ye de

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında (bugün) yaptığı ittifak çağrısı ile ilgili konuştu. İYİ Parti'ye mesaj gönderen Erdoğan, "Kapımız herkese açık, İYİ Parti'ye de" ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında yaptığı ittifak çağrısı ile ilgili açıklamlaarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin "İttifak çağrısı İYİ Parti'ye miydi?" sorusuna, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti'ye de olabilir ve ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur" yanıtını verdi.

ERDOĞAN DE DEMİŞTİ?

Erdoğan, bugünkü grup toplantısında yerel seçimlere işaret ederek ittifak çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan, "Milletinin bekası ve istiklali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, Cumhur İttifakı’nın kapısının tabii ortaklarımızın rızası şartıyla açık olduğunu belirtmek isterim" diye konuşmuştu.