Erdoğan, İzmir’i düşman körfezi gibi anlatıyor

Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan’ın vefat eden babası Hüseyin Kemal Karabolat için taziye dileklerini ileten Tugay’a CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da eşlik etti.

Ziyarette İYİ Partili yöneticiler de yer aldı. Hükümetin kente yatırım ve hizmet getirme noktasında üstüne düşen görevi yerine getirmediğini belirten Başkan Tugay, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve yerel dinamiklerle birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışmayı amaçladıklarını aktardı.

Başkan Tugay, “Dayanışmamız olsun. Birbirimizi doğru anlayalım. Bu bir oy devşirme, kazanma çalışması, yaklaşımı değil. İzmir’in çözülmesi gereken sorunları var. Hep dayanışma içinde olalım. İzmir’in biraz daha sesi güçlü çıksın. Kitlesel olarak aynı fikirde olduğumuzu herkes görsün” dedi.